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02 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte

Kilis'te moto-kamyonetler yine trafikte

Motosikletlerin trafikte seyir etmesi

Televizyon Şili 

-Televizyon taşıyanlar
-Motosiklet ile yük taşımacılığı yapanlar
-Kilis caddelerinden motosikletlerin görüntüsü
-Bilgisayar taşıması
-Caddelerden görüntüler
-röportajlar

( KİLİS -ÖZEL)- Kilis'te motosikletler ikazlara rağmen kamyonet gibi yük taşımacılığında kullanılıyor KİLİS

- Kilis’te 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binen ve televizyon, bilgisayar, sebze gibi birçok eşyayı motosikletine yükleyen vatandaşlar trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.Türkiye’de nüfus ortalamasına göre en çok motosikletin bulunduğu Kilis'te kullanılan araçların yarısı motosikletlerden oluşuyor. Motosikletler tehlikeye rağmen yük taşımacılığında da kullanılıyor. 2 kişilik motosiklete 3-4 kişi binerek trafiğe çıkan vatandaşlar, motosiklete bir de eşyalarını yüklüyor.Motosiklet sürücülerinden biri, motosikletin arkasına bindirdiği yolcu ile birlikte televizyon taşırken, bir başkası da bilgisayar ile monitörünü taşıdı. Başka bir sürücü de motosiklet ile kasa halinde domates taşıdı.Kilis’te normal karşılanan bu görüntüler trafikte tehlike oluşturmaya devam ediyor.
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