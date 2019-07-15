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15 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Kilis'te Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce kişi katıldı

Yürüyüşten görüntüler

Polis Jandarma Özel Hareket Sivil Toplum 

-Genel ve detaylar
-Yürüyüşten görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te 15 Temmuz'un yıldönümü dolayısıyla Milli Birlik Yürüyüşüne binlerce vatandaş katıldı.
Kilis Valiliği organizesinde gerçekleştirilen Milli Birlik yürüyüşüne KilisValisi Recep Soytürk, Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, daire amir ve müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı.
Yürüyüşte yüzlerce jandarma özel hareket ile polis özel hareket timleri de vatandaşların arasına karışarak beraber yürüdü. Türk bayrakları ile eski Valilik önünde başlayan yürüyüş, Cumhuriyet Caddesini takip ederek, Cumhuriyet Meydanında son buldu.
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