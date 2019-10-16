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16 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te kuyuya düşen ineği çıkarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

Kilis'te kuyuya düşen ineği çıkarmak isterken zehirlenerek ölen 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi

adli tıp detay görüntüler

Adli Tıp Cenaze Foseptik Çukuru 

-arşiv

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Kilis’te foseptik çukuruna düşen buzağıyı kurtarmak için girdikleri kuyuda metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Kilis'in Bulamaçlı köyü Çilolar mezrasında foseptik çukuruna düşen bir buzağıyı kurtarmak isterken metan gazından zehirlenen 3 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybeden Dede Yıldırım (51) ile oğlu Yunus Yıldırım (22) ve Mehmet Devran (41) gece saatlerinde otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi.
Zehirlenerek hayatını kaybeden Dede Yıldırım, Yunus Yıldırım ve Mehmet Devran'ın cansız bedenleri Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü belirtildi. (SVY-SD-
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