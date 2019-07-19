Kilis'te kan bağış kampanyasına Suriyelilerden büyük destek İzle

-Kan alınanların sıra beklemesi

-Kan veren Suriyeliler

-Kan veren Suriyeliler

-Suriyeliler ile yapılan röportajlar

-Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz’ın açıklamaları



( KİLİS -ÖZEL) KİLİS



- Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından başlatılan kan bağış kampanyasına Suriyeli sığınmacılardan büyük destek geldi. Kilis Kızılay Kan Merkezi Müdürlüğü tarafından son günlerde artan kan ihtiyacını karşılamak için kan bağış kampanyası başlatıldı. Kilis’te sivil toplum örgütleri ile resmi kurumlar ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan kampanyaya Suriyeli sığınmacılar da destek verdi. Kampanyaya katılan Suriyeliler, herkese bir gün kan lazım olabileceğini bu nedenle tüm Suriyelileri kan vermeye davet etti. Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Esra Yılmaz, İHA’ya yaptığı açıklamada, Suriye Barış Gücünee bağlı Bab-ı Şifa Göçmen Sağlığı merkezi ile işbirliği yaptıklarını ifade ederek, “ Daha önce Suriyelilere tamamen yönelik olarak Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık tarafından yapılmıştı. Bizde Kilis’te bunu örnekleyerek, bir kampanya yaptık. Hem Türk vatandaşlarımızdan hemde Suriyelilerden kan alıyoruz. Yola kan ver hayat kurtar diye çıktık. Özellikle yaz aylarında biraz daha kan ihtiyacımız artıyor. Bağışımız da azalıyor. Bütün vatandaşlarımızı kan vermeye davet ediyorum” dedi Sınırdan gelen yaralılar için kan stoku önemli Yılmaz, Kilis’in Suriye sınırında bulunduğunu ifade ederek, “Suriye’de operasyonlar devam ediyor. Biz sınırın Türkiye içerisinde kan alma işlemlerini yapıyoruz. Bölgeden aldığımız kan bölgede kullanılıyor. Bizim bu bölgede çok kana ihtiyacımız var. Bizim için Suriye’de uğraşan askerlerimiz için olumsuz bir şey olduğu zaman Kilis Devlet Hastanesine getiriliyor. Aynı şekilde Suriyelilerde yaralandığı zaman bu tarafta getiriliyor. Bu nedenle kanlar, burada kullanılıyor. Bölgede alınan kan bölgede kullanılıyor” diye konuştu.



