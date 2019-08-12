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12 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis'te jandarma ekiplerinden 'drone'lu uygulama havadan görüntülendi

Kilis'te jandarma ekiplerinden 'drone'lu uygulama havadan görüntülendi

Drone görüntüsü

Trafik Kazası Bayram Tatili Hız Kontrolü Emniyet Kemeri Şüpheli Araç 

-Uygulamadan görüntüler
-Araçların durdurulması
-Kolonya ikramları
-Alınan tedbirler
-Araçların köpek ile aranması
-röportaj

( KİLİS ) KİLİS

- Suriye sınırına sıfır noktada bulunan Kilis’te, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüpheli araçlara yönelik 'drone'lu trafik uygulaması yapıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile şüpheli araçlar üzerinde trafik uygulaması yaptı. Asayiş, Kaçakçılık ve Terörle Mücadele ekipleri ise durdurulan araçların içerisini didik didik aradı. Ekiplere narkotik ve bomba arama köpekleri eşlik etti. Bayram nedeniyle Jandarma Trafik timleri, drone ile sürücülerin hız kontrolü, emniyet kemeri, telefonla konuşmalarını tespit etti. Kurallara uymayan sürücülere ceza yazılırken, diğer sürücüler de uyarıldı. Uygulamalar kazaları azalttı İl Jandarma Komutanlığı Trafik timleri tarafından Kilis-İslahiye karayolu Kocabeyli köyü mevkisinde yapılan uygulamaların yaşanan trafik kazası sayısını bu bayram tatilinde ciddi oranda düşürdüğü belirtildi. Uygulamaların artarak devam edeceği de bildirildi.
Uygulama yapan trafik ekipleri, bayram nedeniyle araç sürücüleri ile yolculara kolonya ve çikolata ikram ederken, çocuklara da jandarma dergisi hediye etti. Sınır bölgesinde yoğun tedbirler Suriye sınırında bulunan Kilis’te durdurulan her araç ile içerisindeki yolcular didik didik aranırken, yoğun tedbirler dikkat çekti. Durdurulan araçlardaki yolcuların Genel Bilgi Toplaması (GBT) da sorgulandı. Vatandaşlar, uygulamadan memnun olduklarını, uygulamaların güvenlik açısından önemli olduğunu ifade ettiler.
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