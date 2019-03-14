Kilis'te İstihdam Seferberliği kampanyası anlatıldı Haberi

-KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı’nın konuşması

-Kilis Valisi Recep Soytürk’ün konuşması

-Yapılan sunumlardan görüntüler



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te, “Burası Türkiye Burada İş Var” sloganıyla İstihdam Seferberliği 2019 kampanyası çerçevesinde iş insanları bilgilendirme toplantısı yapıldı. Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Kilis Valisi Recep Soytürk, KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mahmut Kaçarlar ile iş insanları ve sanayiciler katıldı.

KİTSO Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, 21 Ocak'taki TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan iş dünyasına yeni bir istihdam seferberliği çağrısında bulunduğunu belirtti.

Celkanlı, "Cumhurbaşkanımizin bu çağrısının ardından Hazine ve Maliye Bakanımız, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız ve TOBB Başkanımız 2 hafta boyunca yoğun bir şekilde çalışarak istihdam teşviklerini hazırladılar. Bunlara yönelik yasal düzenleme de hızla Meclisten geçti ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ben size bunlardan özellikle çok önemli gördüğüm ikisinden bahsedeceğim.Birincisi Nisan ayı sonuna kadar sağlayacağınız her ilave istihdamın tam 3 ay boyunca ücretini, sigorta primlerini ve vergisini devlet karşılıyor. Bu 3 ay boyunca işverenin maliyeti sıfır. 2 bin 21 TL ücret ve bin 113 TL sigorta ve vergiler olmak üzere 3 bin 134 TL'yi devletimiz karşılamış olacak. İşveren cebinden sıfır maliyetle yeni bir işsiz kardeşimizi işe almış olacak. Devamındaki 9 ay boyunca da devletimiz sigorta primlerini ve vergileri ödemeye devam edecek. Yani aylık bin 113 TL'yi devletimiz karşılayacak. Biz işverenler olarak sadece çalıştırdığımız kardeşimize ücretini ödeyeceğiz. İş alınacak kişi kadın, genç ve engelli ise 9 aylık süre 15 aya kadar uzamış olacak. Yine imalat sanayi ve bilişim sektöründe aylık bin 113 TL olan prim ve vergi teşviki 2 bin 712 TL olarak verilecek" dedi.

İş dünyasına "teşvikten faydalanın" çağrısı Hacı Mustafa Celkanlı, iş dünyasına çağrıda bulunarak, "Gelin bu tarihi teşvikten yararlanın. Böyle bir teşviki hayata geçirdiği için hükümetimize çok teşekkür ediyoruz. İkincisi de herhangi bir sebeple işinde sıkıntı yaşayan girişimcilerimiz için çok önemli bir destek getirildi.

Böylece Devletimiz sıkıntılı günümüzde de yanımızda olduğunu bir kez daha gösteriyor. Eğer bir işveren işlerinde sıkıntı yaşadıysa, faaliyetleri durmuş ya da azalmışsa çalışanlarının maaşı 3 ay boyunca Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında İşsizlik Sigortası Fonu'ndan ödeniyor” şeklinde konuştu.

Kilis Valisi Recep Soytürk ise yaptığı konuşmada, Devletin çok önemli bir fırsat sağladığını ifade ederek, “Genel olarak, bu fırsatlardan ve kanunlardan habersiz oluyoruz. Faydalanamıyoruz. Bu yüzden bugün toplantı yapıyoruz. Bu toplantı yetmez bence hepimizi yine iş düşüyor. Hem odamızı düşüyor, hem kurumlarımıza düşüyor. Bütün ticaret erbabına bu fırsatları anlatmamız anlatmamız, bir daha anlatmamız gerekiyor. Devletimizin işe alacağınız bir işçi için tam 3 ay boyunca ücretini ve sigortasını ödüyor. Bu dehşet bir şey ondan sonra 9 ayda sigortasını ödüyor. Bu hakikaten ciddi bir yük almadır. Önemli bir projedir” dedi.

Daha sonra Çalışma ve İŞKUR İl Müdürü Erdinç Çamlı ile Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Akkaş yeni teşvik konusunda iş insanlarına ve sanayicileri birer sunum yaptı. Daha sonra program soru cevap bölümü ile sona erdi.

