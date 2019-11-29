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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kilis’te iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kazaya karışan araçlar

Bild Trol 

-Genel ve detaylar
-Kazaya karışan araçlardan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Polis araçlar
-Yolun trafiğe açılmasından sonra seyir eden araçlar
-Olay yerinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te, 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kilis-Hatay Karayolu 10’uncu kilometresinde F.B. yönetimindeki 31 HP 295 plakalı otomobil ile T.Y. yönetimindeki 06FN 0546 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmasın etkisiyle otomobilin biri şarampole yuvarlandı. Kazada iki otomobil sürücüsü F.B., T.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Z. B. İle T..B. yaralandı. Yaralılar, ambulanslar ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların ikisinin durumun ağır olduğu bildirildi.
Kaza nedeniyle Kilis-Hatay Karayolu bir süreliğine kapandı.Kaza mahallinde alınan güvenlik önlemlerinden sonra trafik kontrollü olarak açıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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