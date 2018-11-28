Kilis’te hava kirliliği

-Bacadan ve sobadan çıkan dumanlar

-Kilis caddelerinden görüntüler

-Fikret Oğuztürk ile yapılan röportaj

-İbrahim Bay ile yapılan röportaj



( KİLİS -ÖZEL) - Kilis’te havaların soğumasıyla binaların bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olurken vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor KİLİS



- Kilis’te havaların soğumasıyla binaların bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olurken vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor Kilis’te kış aylarının gelmesiyle birlikte kalitesiz yakıtın kullanılması hava kirliliğine neden oluyor. Kırsal mahallelerden başlayarak kent merkezinin üzerinde bacalardan çıkan dumanlar sis ve hava kirliliğine neden oluyor. Özellikle sabah erken saatlerde vatandaşlar nefes almakta zorluk çekiyor. Doğalgazın Kilis’te 4 yıldan beri kullanılmasına rağmen eski Kilis evlerinde ve kırsal kesimlerde soba kullanılması ve bazı yüksek binaların ısınmasında kömür kullanımı nedeniyle hava kirliği had safhaya ulaştı. Vatandaşlar, doğalgaz kullanımının yeteri kadar olmaması sebebiyle kalitesiz kömür kullanımının hava kirliliğine yol açtığı belirtti.

Kilisliler nefes almakta zorluk çektiklerini de sözlerine ekledi.

