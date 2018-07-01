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01 Temmuz 2018 Pazar günü yayınlandı
Kilis’te gölette 3 kişi boğuldu

Kilis’te gölette 3 kişi boğuldu

Hastane morgundan görüntüler

Yüzme Jandarma Cenaze Sudan Kız Çocuklar 

-Genel ve detaylar
-Morgu yazısı
-Genel ve detaylar
-Jandarma ekipleri
-Genel ve detaylar
-Jandarma aracı önünde toplananlar
-Hastane cephe görüntüsü

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis’te sıcaktan bunalan 2 Suriyeli kız yüzmek için girdikleri gölette, bir kişi ise boğulan kızları kurtarmak istersen boğularak hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göletine serinlenmek için giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpınmaya başladı.
Kız çocuklarının suda çırpındığını gören Türk vatandaşı M.K.(58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan jandarma ekipleri ile dalgıçlar tarafından 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K’nın cesedi otopsi yapılmak üzere Kilis Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı. (MAD-Y)
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