Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Kilis'te Gazze protestosu Haberi

Kilis'te Gazze protestosu Haberi

- "Gazze'ye ışık ol" etkinliği - Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğu öğrencilerinin detay görüntüleri - Şiir dinletisinden detaylar - Basın açıklaması - Öğrencilere çay simit ikram edilmesi - Kilis 'te bir grup üniversite öğrencisi, İsrail'in Gazze'deki uygulamalarını ve ablukasını protesto ettiKİLİS (AA) - Kilis 'te bir grup üniversite öğrencisi, "Gazze'ye ışık ol" etkinliği kapsamında İsrail'in Gazze'deki uygulamalarına ve ablukasına protestoda bulundu. Kilis 7 Aralık Üniversitesi İnsan Hakları Topluluğunca Üniversite Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, "Sessiz çığlık" tiyatro oyunu sahnelendi.Tiyatro gösterisinin ardından İsrail baskınları ve hava saldırılarıyla şehit edilenler anıldı.İnsan Hakları Topluluğu Başkanı Abdullah Ubeyir Şirin, etkinlik kapsamında düzenlenen şiir dinletisinin ardından yaptığı açıklamada, Gazze'de uygulanan hava, kara ve deniz ablukasının artarak devam ettiğini söyledi.

Abluka nedeniyle 292 bin 502 evin yıkıldığını veya zarar gördüğünü ifade eden Şirin, şunları belirtti:"Bugün burada ve tüm Türkiye'de Gazzeli dostlarıyla birlikte Siyonist İsrail'in bu hukuksuz uygulamalarına karşı çıkıyoruz. Siyonistler unutmasın ki Gazze'de ölen her bebek için bin defa dirildik bin defa ölmeye hazırız. Ey siyonistler, kanımızın son damlası toprağa akmadıkça bizlerden korkun. Sizin tankınız ve tüfeğiniz bizlerin iman dolu göğüslerini delemeyecektir. Yaptığınız zulüm Orta Doğu'yu kana buluyor ve kat kat artarak devam ediyor. Bizler biliyoruz ki, Müslümanlar sizin bu zulmünüzü engellemeden durmayacaksınız. Bilin ki, size dur diyeceğimiz günler yakındır."Konuşmaların ardından etkinlik, öğrencilere simit ve çay ikramıyla sona erdi.

Protesto Öğrenciler Üniversite Öğrencisi Tiyatro Oyunu Saldırı 

İlgili Foto Galeriler
Üniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar ettiÜniversite öğrencisi kaldığı yurtta intihar etti
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Rusya'nın Suriye'deki Hava SaldırılarıRusya'nın Suriye'deki Hava Saldırıları
İstanbulda nefes kesen operasyonİstanbulda nefes kesen operasyon
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı