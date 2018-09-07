Kilis’te ev yangını: 1 yaralı

-Elindeki yanıklar

-Yangın yerine giden Mustafa El Naccar

-İtfaiyenin uyarısı

-Yanan evin görüntüsü

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Ambulansın görüntüsü



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te Suriyelilerin yaşadığı evde yangın çıktı. Yangını söndürmeye çalışan bir Suriyeli elinden yaralandı. Edinilen bilgiye göre, saat 09.30 sıralarında Suriyeli Muhammed Semir El Neccar’ın Tekye Mahallesi Abdurrahman Efendi Sokak'ta yaşadığı evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangına evde bulunan Mustafa El Naccar müdahale ederken elinden yaralandı. Olay yerine gelen Kilis İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü. Mustafa El Naccar ambulansla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Naccar, elinden yaralanmasına ve uyarılara rağmen yanan eve gitmek istedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

