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17 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Kilis'te esnaf kepenkleri indirdi

Kilis'te esnaf kepenkleri indirdi

Kilis kent merkezinden görüntüler

Yüzme Havuzu Çay Bahçesi Nargile Kafe Kıraathane İnternet Kafe 

-Kapatılan kahveler
-Kapısını kilit vurulan iş yeri
-Cafe ile kahvelerden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Kapatılan hamamın görüntüsü
-Kapatılan kahvelerden görüntüler
-Yapılan röportajlar
-Kilis caddelerinden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine “Korona Virüs Tedbirleri” konulu genelgesiyle Kilis’te uygulamaya başlandı. Kentteki kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, hamamların kapılarına kilit vuruldu. İçişleri Bakanlığı genelgesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genelge kapsamında iş yerlerine resmi tebligatları yapmasından sonra Kilis’te bulunan sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan düğün salonu, çalgılı müzikli lokanta kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamamlar gibi işletmelerin kapısına kilit vuruldu. Kilisliler zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmadıkları gözlenirken, işletmelerin kapısına kilit vuruldu. İşletmeciler, Devletin aldığı karara uyacaklarını, sürecin uzaması halinde çalışanların mağdur olacağını, bu nedenle esnafın ve çalışanlara devletin destek olması gerektiğini ifade ettiler.
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