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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis’te Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu

Kilis’te Ece Seçkin hayranlarıyla buluştu

Konserden görüntüler

Öğrenciler 

-Genel ve detaylar
-Konserden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen’in kısa konuşması
-Genel ve detaylar konserden görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Ünlü sanatçı Ece Seçkin, Kilis’te binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Kilis Belediyesi tarafından 7 Aralık Üniversitesinde Bahar ve Şenlik Şöleninde Ünlü sanatçı Ece Seçkin, sevenleriyle buluştu. Kilisliler ile Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Ece Seçkin, birbirinden güzel şarkıları seslendirdi. Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkmen tarafından çiçek takdim edilen Ece Seçkin, konser alanına gelenleri coşturdu. Seçkin, yaklaşık iki saat süren konserinde eski ve yeni albümlerinden şarkıları seslendirdi. Konsere yoğun ilgi gösteren üniversiteli gençler ile Kilisli vatandaşlar cep telefonlarının ışıklarını yakarak şarkılara eşlik etti.
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