Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis’te çocukların Belediye Başkanı Hasan Kara’dan birinci isteği bisiklet

Kilis’te çocukların Belediye Başkanı Hasan Kara’dan birinci isteği bisiklet

Heyetin sınıfa girmesi

Belediye Başkanı Cumhurbaşkanı Milletvekili Okul Müdürü Öğrenciler 

-Genel ve detaylar
-Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması
-Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül’ün konuşması
-Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’in konuşması
-Satranç dağıtımından görüntüler
-Genel ve detaylar
-Belediye Başkanı Hasan Kara’nın konuşması
-Satrant dağıtımından görüntüler
-Belediye Başkanı Hasan Kara’nın etrafını saran bisiklet isteyen çocuklar

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’teki okullarda çocuklara satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımında çocuklar Belediye Başkanı Hasan Kara’dan bisiklet istedi. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt' un katılımlarıyla Mehmet Uluğcan Ortaokulu, Zeytçioğlu İlkokulu ve Zeki Taşçı İlkokulundaki öğrencilere bin adet satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımı yapıldı. Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara’yı gören çocuklar etrafında toplanarak bisiklet istediler. Gördüğü yoğun ilgi karşısında şaşıran Belediye Başkanı Hasan Kara, satranç takımı, bebek ve lego oyuncak dağıtımında yaptığı açıklamada, “15 Bin eve 15 bin bisiklet kampanyası başlatmıştık. Bir çok öğrenci bisiklet almamış, okul müdürüne çocukların kimlik fotokopilerini, telefonları ve adreslerini belirleyerek göndermesini istedim. Her evden bir kişiye bisiklet vereceğiz” dedi.
Başkan Kara, çocuklardan bisiklet almak için 3 şart istediklerini ifade ederek, “birincisi derslerinde zayıfı olmamaları, teşekkür, takdir almaları, evlerinde sigara içen varsa, sigarayı anne ve babalarına bıraktırmaları, üçüncüsü ise sağlıklı nesiller için günde en az 1 saat düzenli bisiklet sürmeleridir” ifadesini kullandı. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ise “Çocuklarımız kendilerini ne kadar iyi geliştirirlerse, kendinizi iyi yetiştirir bilgi sahibi olursanız, bilgi sahibi olurken, aynı zamanda ahlaklı olacaksınız. Birbirimize karşı nazik, bilgi yönünden dolu dolu olacaksınız. Hal, hareket ve davranışlarınızla örnek olacaksınız. Hem Kilis’e hemde ülkemize faydalı olacaksınız” dedi.
Kilis Milletvekili Mustafa Hilmi Dülger’de yaptığı konuşmada, “Sizlerde derslerinize çalışırsanız, şimdiki bizlerin yerlerinde olacaksınız. Ben 45 yıl önce bu okulda bu sınıflar da okudum. Hepiniz geleceğin belediye başkanı, milletvekili, genel müdür, bakanı, cumhurbaşkanı olabilirsiniz ama çok çalışmanız gerekiyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Ankara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle AçıldıAnkara'da Büyükşehirin 88 Hizmeti Törenle Açıldı
Cumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan TepkiCumhurbaşkanını Eleştiren CHPli Vekile Muhtarlardan Tepki
İşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleriİşte AK Parti Pursaklar Belediye Başkan Adayı Ayhan Yılmaz'ın projeleri
İşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleriİşte Fotoğraflarla Millet Bahçeleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul ettiCumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’daCumhurbaşkanı Erdoğan Zambiya’da
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı