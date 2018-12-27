Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kilis’te bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvurdu

Kilis’te bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvurdu

Noterin kura çekmesi

Çekiliş Bild Şili 

-kurada ismi okunması
-salonduka vatandaşlar
-noter çekilişi
-yapılan röportajlar
---------(kuyrukta bekleyenler arşiv görüntüler)----------

( KİLİS ) - KİLİS

- Kilis’te kamu kuruluşlarında çalışacak bin 300 kişilik iş için 6 bin 300 kişi başvuru yapınca işe alınacaklar kura ile belirlendi. Kilis’te kamu kurum ve kuruluşlarda İşkur'un Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 6 ay geçici olarak çalıştırılmak üzere bin 300 kişinin işe alınacağı açıklandı. 6 bin 300 kişi işe girmek için başvuru yaptı. Çok sayıdaki başvuru nedeniyle noter huzurunda Beşevler Stadyumu'nda çekiliş yapıldı. Bugün ve yarın noter huzurunda kura ile belirlenecek olan bin 300 kişi Ocak 2019 tarihinde işe başlayacağı bildirildi.
(MAD-SD-Y)
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Reina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken YakalandıReina Saldırganının Ev Arkadaşı Eylem Hazırlığındayken Yakalandı
Teröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden ÇekildiTeröristler Sınıra Yakın Yerlerdeki Mevzilerden Çekildi
Düğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli TutuklandıDüğünlerde PKK Propagandası Yapan YPGli Tutuklandı
En Uzun Gecede Eller TetikteEn Uzun Gecede Eller Tetikte
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı