Kilis’te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

-Olay yerinden görüntüler

-Ambulans sağlık ekipleri

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

-Hastane morgu çevresinden görüntüler

-Genel ve detaylar

-dün geçilen morg görüntüleri

-Kızları kurtarmak için gölete giren ve boğulan Mehmet Kurt foto



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te dün 2 Suriyeli kız ile bir Türk vatandaşının, Sapkanlı Göleti’nde boğulmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Dün Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti’ne serinlenmek için suya giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpındıklarına gören Türk vatandaşı M.K. (58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K.’nin cesedi otopsileri yapılan 3 kişinin toprağa verileceği öğrenildi. (MAD-SD-

