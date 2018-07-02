Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kilis’te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Kilis’te 3 kişinin gölette boğulmasıyla ilgili soruşturma başlatıldı

Ölen Mehmet Kurt’un fotoğrafı

Jandarma Cenaze Sudan Sağlık Ekipleri Kız Çocuklar 

-Olay yerinden görüntüler
-Ambulans sağlık ekipleri
-Olay yerinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-Hastane morgu çevresinden görüntüler
-Genel ve detaylar
-dün geçilen morg görüntüleri
-Kızları kurtarmak için gölete giren ve boğulan Mehmet Kurt foto

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis’te dün 2 Suriyeli kız ile bir Türk vatandaşının, Sapkanlı Göleti’nde boğulmasıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Edinilen bilgiye göre, Dün Kilis-İslahiye karayolu üzerinde bulunan Gülbaba köyü yakınlarındaki Sapkanlı Göleti’ne serinlenmek için suya giren Suriye uyruklu Ş.Ş.N.(16) A.E.A (14) kız çocukları yüzerken suda çırpındıklarına gören Türk vatandaşı M.K. (58) çırpınan kız çocuklarını kurtarmak için girdiği gölette boğuldu. Olayı gören vatandaşların haber etmesi üzerine olay yerine çağrılan AFAD, İtfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. 3 kişinin cenazesi sudan çıkarıldı. Suriye uyruklu Ş. Ş.N., A.E.A ile Türk vatandaşı M.K.’nin cesedi otopsileri yapılan 3 kişinin toprağa verileceği öğrenildi. (MAD-SD-
İlgili Foto Galeriler
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı