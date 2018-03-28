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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kilis'te 2 bin fidan daha toprakla buluştu

Kilis'te 2 bin fidan daha toprakla buluştu

dikimden görüntü

Terörle Mücadele Çam Ağacı Güvenlik Güçleri Kış Mevsimi Teröristler 

-açıklamalar
-detay görüntüler

( KİLİS ) KİLİS

- Kilis Belediyesi, “Sağlıklı yaşam için sağlıklı çevre" projesi kapsamında 2 bin çam fidanını toprakla buluşturdu. “Sağlıklı yaşam için sağlıklı çevre" projesi kapsamında Kilis Belediyesi tarafından 2 bin çam ağacı fidanının toprakla buluşturulması için tören düzenlendi.
Zeytin Dalı Harekatı Şehitleri Ormanında gerçekleştirilen törene, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, ÇEVKOR Çevre Koruma Müdürü Ayhan Tokuştepe, kurum kuruluş müdürleri, belediye çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
Belediye Başkanı Hasan Kara, bölgede iki büyük mücadelenin olduğuna dikkat çekerek, “Birisi Zeytin Dalı Harekatı ile terörle mücadele ediyoruz. Bir tanesi de susuzlukla mücadele ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ile kahraman ordumuz Cumhurbaşkanımızın emriyle Afrin’i teröristlerden temizliyor. Orayı gerçek sahipleri olan halka adım adım teslim ediyor. Bizde bu harekatla Kilis’te rahat bir şekilde yaşıyoruz. En önemlisi de geceleri sabahlara kadar bir bombanın üzerimize düşeceği korkusunu yaşamadan huzurlu bir şekilde uyuyoruz. Bundan dolayı Cumhurbaşkanımıza, hükumetimize ve kahraman ordumuza şükranlarımızı sunuyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Orada şimdi mücadele eden tüm güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum" dedi.
Kurak geçen kış mevsiminden dolayı endişelerinin olduğunu belirten Kara, "Bölgemizin en büyük sorunu olan su sorunu ile de mücadele ediyoruz. Susuzlukla mücadele konusunda fidan dikim çalışmalarımız devam ediyor. Ağaç dikmek geleceğimiz için çok büyük önem arz ediyor. Bizim gayemiz hiçbir ağacı imha etmeden yeni ağaçları toprakla buluşturmak. Kilis’te bir metre kare alanı boş bırakmadan her tarafı ağaçlandırmak istiyoruz. Bu konuda destek veren tüm kurumlara, vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yapılan açıklamanın ardından Belediye Başkanı Kara ve beraberindekiler fidan dikimini gerçekleştirdi.
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