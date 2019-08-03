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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Suriyeli öğretmenlere eğitim - AZEZ

Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünden Suriyeli öğretmenlere eğitim - AZEZ

- Azez İmam Hatip Okulu'ndaki eğitim programı - Öğretmenlere eğitim verilmesi - Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nadir Horanı ile röportajAZEZ (AA) - Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, Suriye'nin kuzeyinde Kilis'in karşısındaki Azez ile ona bağlı belde, köy ve kamplarda çalışan öğretmenlere hizmet içi eğitim veriliyor. Azez İmam Hatip Okulu'ndaki eğitim programına, Kilis İl Milli Eğitim Müdürlüğünün danışmanlık yaptığı 4 bin öğretmen katılacak.Rehberlik, öğretim yöntem ve teknikleri, sınıf yönetimi, pedagoji, çocuk gelişimi ile eğitim bilimlerine giriş konularını kapsayan program 20 gün sürecek.Türk danışmanların kontrolündeki programda 200 Suriyeli formatörün de Türkiye'de edindikleri tecrübeleri aktararak, bölgedeki eğitim seviyesinin yükseltilmesi hedefleniyor. - "Eğitmenlerimiz, daha kaliteli hizmet edecek" Azez Milli Eğitim Müdürü Muhammet Nadir Horanı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " Azez Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı hizmet veren eğitmenlerimiz, Kilis Milli Eğitim Müdürlüğünün destekleriyle hizmet içi eğitime alındı. Programla bölgede eğitim seviyesi yükselecek, eğitmenlerimiz daha kaliteli hizmet edecek." ifadelerini kullandı.

Çocuk Gelişimi Muhabir Öğretmenler Öğretmen Forma 

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