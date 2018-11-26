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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kilimli'de Özel Halk Otobüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı

Kilimli'de Özel Halk Otobüsü otomobille çarpıştı: 5 yaralı

- Kaza yapan araçlar

Polis Hastane Bild Halk Otobüsü Polis Ekipleri 

-- Olay yeri, polis ekipleri
-- Yaralıların hastaneye getirilmesi

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak’ta halk otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza akşam saatlerinde Kilimli ilçesi İnönü Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa S. İdaresindeki 67 DN 193 plakalı özel halk otobüsü ile Halit D. idaresindeki 67 AY 829 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada özel halk otobüsü refüje çıkarak durabildi. Otomobilde ise maddi hasar meydana geldi. Kazada otomobil sürücüsü otomobil sürücüsü Halit D.’nin yanı sıra kazada yaralanan Berna K. (31), Kadircan A. (20), Egemen K. (9) ve Emre Ö. (16) ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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