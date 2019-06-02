Kilim fabrikasında çıkan yangında milyonluk zarar meydana geldi Haberi

-İtfaiye ekiplerinin çalışma yapmasından görüntü

-Ekici ile röp.

-Fabrikadan genel görüntü

-Dışarıya çıkarılan malzemelerden görüntü

-İtfaiye araçlarından görüntü

-Dün çıkan yangından arşiv görüntüler



( UŞAK )- Yangından bir gün geçmesine rağmen fabrikadan dumanların tütmesi felaketin boyutunu gösterdi UŞAK



- Uşak’ta kilim fabrikasında meydana gelen yangın sonrası milyon TL’lik maddi zarar meydana gelirken, yangının üzerinden bir gün geçmesine rağmen içeriden kurtarılan ve çoğunluğu elyaf ve polyester olan parçaların yanmaya devam etmesi ve binadan dumanların tütmesi felaketin boyutunu gözler önüne serdi. Nuri Şeker Caddesi üzerinde Mehmet Ekici isimli vatandaşa ait kilim fabrikasında dün yangın çıktı. Yangına ilk müdahale kilim fabrikası çalışanları tarafından yapıldı. İhbar üzerine fabrikaya ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın söndürme çalışmaları sırasında itfaiye eri Hüseyin Karagöz, fabrikanın çatısından düşerek yaralandı. Karagöz, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye götürüldü. Çok sayıda itfaiye personelinin yaptığı müdahale sonrası yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yangında fabrikanın bazı bölümlerinin duvarları da kırılarak müdahale gerçekleştirildi.

Yangın sonrası İHA’ya açıklamalarda bulunan fabrika sahibi zararlarının büyük olduğunu ve milyon TL’lik zarar meydana geldiğini aktardı. Sevindirici olanın kimsenin hayatını kaybetmemesi olduğunu ifade eden Ekici, “İçeride alevlenmeler yer yer devam ediyor. İtfaiye personelimizde soğutma çalışmaları yapıyor. Depodaki hammaddeleri içeri alıyoruz çünkü zaman zaman tutuşuyor. Temennimiz can kaybının olmaması” diye konuştu.

Öte yandan itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ise ilerleyen günlerde hazırlanacak rapor sonrası belli olacak.

