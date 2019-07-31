Kılık değiştirerek 15 günde 14 evi soyan kadın hırsızlar yakalandı - İSTANBUL Haberi
- Eve giren hırsız kadınlar - Gözaltına alınan kadınların emniyetten çıkarılmalarıKılık değiştirerek 15 günde 14 evi soyan kadın hırsızlar yakalandıHırsızlık Büro Amirliği tarafından yakalanan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiİSTANBUL (AA) - 15 günde 14 evde soygun yapan şüpheliler, Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin başlattığı çalışma sonucunda yakalanarak sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.Alınan bilgiye göre, kadınlardan oluşan hırsızlık çetesi Kadıköy’de 14 eve girerek, 40 bin Lira, 10 bin Dolar ve çok sayıda ziynet eşyasını çaldı.Vatandaşların şikayeti üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Polisler, incelenen güvenlik kameralarının ardından hırsızların peşine düştü.Güvenlik kameralarına ilk olarak bina girişinde takılan kadınların baş örtüsü, şapka ve gözlüklerle kendilerini kamufle ettikleri görülüyor.Diğer görüntüde ise kadınların, kamufle olmak için giydikleri ürünleri tek tek çıkardıkları ortaya çıkıyor.Yakalandıktan sonra Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen şüphelilerin daha önceden de "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarına karıştıkları tespit edildi.Şüphelilerden 25 yaşındaki Deniz Ç.’nin 41, 44 yaşındaki Kiraz K.’nın ise 17 olaydan sabıka kaydı olduğu öğrenildi.Adliyeye sevk edilen hırsızlar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım