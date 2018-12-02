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02 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu ve ünlülerden işaret diliyle memleketim şarkısı

Kılıçdaroğlu ve ünlülerden işaret diliyle memleketim şarkısı

İşaret dili klibinden detaylar

( İSTANBUL )- CHP lideri işaret diliyle "Bir Başkadır Benim Memleketim" şarkısını seslendirdi İSTANBUL

Televizyon İşaret Dili İşitme Engelli İşitme Engelliler Ünlüler 


- Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, Maltepe Belediyesi’nin katkılarıyla, işitme engelliler için “Memleketim” şarkısına işaret diliyle klip çekti. Klipte, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi-yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, oyuncu Sarp Levendoğlu ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, şarkının sözlerini işaret diliyle seslendirdi. Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu ve Maltepe Belediyesi Dünya Engelliler Günü öncesi, anlamlı bir çalışmanın altına imza attı. Siyaset, sanat, tarih ve televizyon dünyasından pek çok ünlü isim, engellilere destek amacıyla kamera karşısına geçti ve Ayten Alpman’ın “Memleketim” şarkısını işaret diliyle seslendirdi. Aralarında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tarihçi yazar İlber Ortaylı, tiyatro sanatçısı Genco Erkal, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, haber spikeri Seda Öğretir, Savaşçı dizisi oyuncuları Sarp Levendoğlu, Burç Kümbetlioğlu, Berk Oktay’ın bulunduğu ünlü isimler, gaziler ve işitme engellilerle birlikte, işaret dilini kullanarak şarkıya eşlik etti. Sosyal medyada yayınlanan klip, büyük ilgi gördü. “Onur ödülleri" sahiplerini buluyor Maltepe Belediyesi ve Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu, 03 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ise yine anlamlı bir etkinlik gerçekleştirecek. Maltepe Belediyesi Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde yapılacak olan “DUY BENİ Memleketim” etkinliğinde, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu tarafından engellilere yönelik katkı veren ve çalışma gerçekleştiren kurum ve kuruluşlara “Onur Ödülleri” verilecek. Ödül alacak kişi ve kurumlar şöyle: Fenerbahçe Spor Kulübü, Fox TV, Star Haber Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik, Ntv Haber Spikeri Seda Öğretir, Dr. Ender Saraç, oyuncu Mert Fırat, iş insanı Cemil Can Akan ve Çağlar Çokçetin, Çocuk Eğitim Derneği Başkanı Dr. Ömer Cenker Ilıcalı.
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