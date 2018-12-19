Kılıçdaroğlu televizyon temsilcileriyle bir araya geldi - ANKARA
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerle tokalaşması - Gazetecilerden detaylar - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştuANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, televizyonların Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya geldi.Kılıçdaroğlu, JW Marriott Otel'de, televizyon kanallarının Ankara temsilcileriyle akşam yemeğinde buluştu.Yemek öncesinde görüntü alınmasına izin verildi. Kılıçdaroğlu'nun söz konusu yemekte, televizyon temsilcilerinin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayacağı ve değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.