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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu tabldottan yemek yedi, karanfil hediye etti

Kılıçdaroğlu tabldottan yemek yedi, karanfil hediye etti

Kılıçdaroğlu tekstil fabrikası ziyareti

Tekstil Fabrikası Fabrika Kadın İşçi 

-kadın işçilerle birlikte yemek yemesi
-karanfil hediye etmesi
-genel ve detaylar

( EDİRNE ) - CHP lideri Kılıçdaroğlu Edirne’de kadın tekstil işçileriyle bir araya geldi EDİRNE

- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne’de bir tekstil fabrikasını ziyaret ederek, kadın işçilerle birlikte yemek yedi ve karanfil hediye etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı kapsamında Edirne'de bir tekstil fabrikasını ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, kadın işçilerle birlikte tabldottan öğle yemeği yedi ve kadınlara karanfil hediye etti. Kılıçdaroğlu, fabrika ziyaretinin ardından karayolu ile Ankara’ya gitmek üzere Çorlu Havalimanına hareket etti.
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