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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti - ARTVİN

Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti - ARTVİN

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayrattan su içmesi - Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratın görüntüsüARTVİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 25 Ağustos 2016 yılında Şavşat'tan Ardanuç'a giderken uğradığı suikastte yaşamını yitiren şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratı ziyaret etti.

Şehit Aybaşı 

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