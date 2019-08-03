Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti - ARTVİN
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hayrattan su içmesi - Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratın görüntüsüARTVİN - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu , 25 Ağustos 2016 yılında Şavşat'tan Ardanuç'a giderken uğradığı suikastte yaşamını yitiren şehit Jandarma Er Fatih Çaybaşı için Şavşat Soğuksu Yanıklı mevkiinde yapılan hayratı ziyaret etti.
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