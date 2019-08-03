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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti (2) - ARTVİN Haberi

Kılıçdaroğlu, Şehit Jandarma Er Çaybaşı için yapılan hayratı ziyaret etti (2) - ARTVİN Haberi

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vatandaşlarla selamlaşması ve sohbet etmesi - Kılıçdaroğlu'nun şehit adına yapılan hayrattan su içmesi - Kılıçdaroğlu'nun mısır yemesi ve vatandaşlarla sohbet etmesiARTVİN - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 25 Ağustos 2016'da Artvin Şavşat karayolunda konvoyuna yapılan terör saldırısında hayatını kaybeden Jandarma Er Fatih Çaybaşı anısına, saldırı yerinde yapılan çeşmeden su içti. Kılıçdaroğlu daha sonra bölgede mısır satan bir tezgahtan mısır alarak vatandaşlarla sohbet etti. - 2 -

Şehit Terör Saldırısı Aybaşı Mısır Saldırı 

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