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15 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı

Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı

CHP Liderinin gazetecileri savunmak için düzenlediği yürüyüş eylemine gölge düştü.

Enis Berberoğlu 


Kılıçdaroğlu'nun korumaları Enis Berberoğlu ve gazetecilere özgürlük adına yürüyüş gerçekleştiren CHP Liderini görüntülemek isteyen BEYAZ TV muhabirine saldırdı.

Öte yandan partililer de yürüyüş esnasında kalabalığa Rabia işareti yapan bir 15 Temmuz gazisine saldırdı.
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