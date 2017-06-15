Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşünde Beyaz Tv'ye çirkin saldırı



Kılıçdaroğlu'nun korumaları Enis Berberoğlu ve gazetecilere özgürlük adına yürüyüş gerçekleştiren CHP Liderini görüntülemek isteyen BEYAZ TV muhabirine saldırdı.



Öte yandan partililer de yürüyüş esnasında kalabalığa Rabia işareti yapan bir 15 Temmuz gazisine saldırdı.

