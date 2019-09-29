Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı - İSTANBUL Haberi

Kılıçdaroğlu nikah şahitliği yaptı - İSTANBUL Haberi

- Düğüne CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun katılması - Nikahın kıyılması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikah şahidi olduİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in nikahında şahitlik yaptı.Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu'nun kızı Kevser Bekaroğlu ile Talha Tuncer'in, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Florya Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen nikah törenine katıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kıydığı nikahın şahitliklerini, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar ve Saadet Partisi Fatih İlçe Başkanı Muzaffer Serenli yaptı.

Erenli Şahit Nikah Şahidi Nikah Töreni 

İlgili Foto Galeriler
Murat Göğebakan Foto GaleriMurat Göğebakan Foto Galeri
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
ABDli Türkler Otelin Önüne Akın EttiABDli Türkler Otelin Önüne Akın Etti
Sanatçılardan Annelere DestekSanatçılardan Annelere Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı