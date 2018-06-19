Kılıçdaroğlu'ndan şehit evine ziyaret

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( İZMİR ) İZMİR



- İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in İzmir'deki baba ocağını ziyaret etti. Bazı toplantılar için İzmir'de bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, programının ardından Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi kırsalında güvenlik üs bölgesi yolunda PKK'lı teröristlerin yola yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 20 yaşındaki Piyade Onbaşı Çağatay Necati Dinç’in İzmir Torbalı'daki baba ocağını ziyaret etti. Baba Gürkan Dinç ve anne Dilek Dinç'e taziyelerini ileten Kılıçdaroğlu, daha sonra şehit evine gelen şehidin yakınlarıyla da tek tek selamlaştı.

