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07 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı

Kılıçdaroğlu’na yumurta atıldı, polis bir kişiyi gözaltına aldı

Yumurta atılma anı

( AYDIN ) AYDIN

Yumurta Polis Kalaba 


- Aydın ve ilçelerindeki iki günlük programının son durağında Kuşadası’na gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’a Kuşadası’nda bir kişi yumurta attı. Kuşadası Belediye önünde toplanan kalabalığa konuşan Kılıçdaroğlu ezan okunurken konuşmasına ara verdi. Tam bu esnada bir kişi tarafından Kılıçdaroğlu’na yönelik yumurta fırlatıldı. Yumurtalar Kılıçdaroğlu’na isabet etmezken, polis kimliği henüz açıklanmayan kişiyi gözaltına aldı.
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