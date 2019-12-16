Kılıçdaroğlu: 'Kazak halkı 28 yıldır bağımsız kendi ayakları üzerinde durmaktadır' - İSTANBUL
Kılıçdaroğlu: "Kazak halkı 28 yıldır bağımsız kendi ayakları üzerinde durmaktadır" - İSTANBUL - Salondan görüntüler - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıİSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen"Tarihten Esintiler" konserine katıldı.
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