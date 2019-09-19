Kılıçdaroğlu: 'Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz' - İSTANBUL
Kılıçdaroğlu: "Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz" - İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlamasıİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri"ne katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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