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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu: 'Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz' - İSTANBUL

Kılıçdaroğlu: 'Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz' - İSTANBUL

Kılıçdaroğlu: "Diyarbakır'daki annelerle Cumartesi Anneleri arasında ayrım yapmıyoruz" - İSTANBUL - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gazetecilerin sorularını yanıtlamasıİSTANBUL (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de "Kastamonu Günleri"ne katıldıktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

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