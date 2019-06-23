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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı

Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'ne giriş yaptı

Kılıçdaroğlu'nun gelişi

Makam Odası Basın Mensupları 

-karşılama
-konuşması
-detaylar

( ANKARA ) ANKARA

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Parti Genel Merkezi’ne giriş yaptı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, basın mensuplarının İstanbul seçimlerine yönelik sorusu üzerine “Her şey çok güzel olacak” açıklamasında bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu seçimi makam odasından izleyecek.
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