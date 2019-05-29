Kılıçdaroğlu, Berger ile görüştü - ANKARA

- AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in gelişi - Christian Berger ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi - Christian Berger ayrılışıKılıçdaroğlu, Berger ile görüştü - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile bir araya geldiANKARA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger ile görüştü.CHP Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık bir saat sürdü.Görüşmede, CHP'nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz de hazır bulundu.Edinilen bilgiye göre, görüşmede Christian Berger, Kılıçdaroğlu'na Avrupa Parlamentosu seçimlerine ilişkin bilgi verdi.Seçimin hayırlı olması temennisinde bulunan Kılıçdaroğlu da Berger'e İstanbul seçimlerine ilişkin görüşlerini aktardı.
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