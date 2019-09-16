Kılıçdaroğlu Adana’da - Hastane ve belediye ziyareti
- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hastaneye gelişi - Kılıçdaroğlu'nun hasta bir çocukla fotoğraf çektirmesi - Kılıçdaroğlu'nun Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüşmesi - Kılıçdaroğlu'nun eşiyle birlikte belediye binasından ayrılmasıADANA (AA) - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana 'da ziyaretlerde bulundu.Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile özel bir hastanede tedavi gören arkadaşı Tolga Yıldırım'ı ziyaret etti.Kılıçdaroğlu, daha sonra Adana Büyükşehir Belediyesine giderek Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile bir süre basına kapalı görüştü.Ziyaretlerinde Kılıçdaroğlu’na bazı milletvekilleri ve belediye başkanları da eşlik etti.
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