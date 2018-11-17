Kılıçdaroğlu, 44 dönümlük Maltepe Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret etti Haberi

-kılıçdaroğlu'nun parkı gezmesi

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim’de açılan ve Anadolu Yakası’nın en büyük parklarından biri olan Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti. İstanbul Maltepe Cevizli Mahallesi Tugayyolu Caddesi’nde bulunan 44 dönümlük arazi üzerine yapılan ve Maltepe Belediyesi tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda görkemli bir törenle açılan Cumhuriyet Parkı’nı ziyaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Maltepe Belediye Başkan Yardımcıları eşlik etti. İncelemelerde bulunan Kılıçdaroğlu’na park ile ilgili bilgi veren Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Burası 44 dönümlük bir arazi. Eskiden kurban kesim alanı olarak kullanıyordu. Biz Maltepelilere danıştık. 'Burada ne yapılmasını istersiniz?' dedik. 'Park istiyoruz' dediler. İki yıllık bir çalışmanın sonucunda 44 dönümlük bu araziyi, bölgenin en büyük yeşil alanlarından birine dönüştürdük. Parkımızda gül bahçesi, yapay bir gölet, seyir terasları, yürüyüş ve koşu parkuru ve çocuklar için oyun alanları bulunuyor. Parkımızın diğer bölümünde ise çalışmalarımız devam ediyor. Buraya da güzel bir spor alanı yapacağız" dedi.

Spor yapmak için parka gelen vatandaşlarla sohbet eden Kılıçdaroğlu, Anadolu Yakası’na ve Maltepe’ye böylesi büyük bir yeşil alanın kazandırılmasından dolayı memnuniyetini dile getirirken, emeği geçenleri de tebrik etti. Anadolu Yakası’nın en büyük yeşil alanlarından biri olarak nitelendirilen Cumhuriyet Parkı’nda 4 bin 500 metrekare gölet, etrafında 2 adet seyir terası, kafeterya, etkinlikler için 500 kişilik amfitiyatro, bebek bakım odaları, engelli lavaboları, 400 metrekare çocuk oyun grubu ve 900 metrekarelik koşu parkuru bulunuyor.

