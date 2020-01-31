Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
31 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kılıçdaroğlu, 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında inceleme yaptı

Kılıçdaroğlu, 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında inceleme yaptı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun enkaz alanında inlemelerde bulunması

Deprem 

-Yetkililerden bilgi alması
-Vatandaşlar ile konuşması
-Genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde 2 binanın yıkıldığı ve 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Elazığ’da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geldiği kentte Sivrice ilçesi ziyaretinin ardından Yazıkonak beldesine geçti. Ardından merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi’ne giden Kılıçdaroğlu, 2 binanın çöktüğü 14 kişinin hayatını kaybettiği enkaz alanında incelemelerde bulundu. İlgililerden bilgi alan Kılıçdaroğlu, burada vatandaşların sorunlarını dinledi. CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ile CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu'nunda eşlik ettiği Kılıçdaroğlu, ardından taziyelere geçti.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Kurtarma Ekipleri VedalaştıKurtarma Ekipleri Vedalaştı
Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!Rahşan Ecevit'in Bilinmeyen Fotoğrafları!
Mehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe VurduMehmetçik Teröristlerin Kış Üstlenmesine Darbe Vurdu
Hakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu BaşladıHakkaride KAPAN-3 KAVAKLI Operasyonu Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı