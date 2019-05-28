Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - MUĞLA
- Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - İtfaiye ekiplerinin yılanın olduğu yere gelmesi - Yılanın yakalanması - Yılanın doğaya bırakılması Muğla 'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'ta Cem Saat'e ait evin kilerine giren yılanı fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Eve gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yılanı yakalandı.Ekipler daha sonra yılanı doğaya bıraktı.
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