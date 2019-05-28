Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - MUĞLA

Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - MUĞLA

- Kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladı - İtfaiye ekiplerinin yılanın olduğu yere gelmesi - Yılanın yakalanması - Yılanın doğaya bırakılması Muğla 'da kilere giren yılanı itfaiye ekibi yakaladıMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Seydikemer ilçesinde bir evin kilerine giren yılanı itfaiye ekibi yakalayarak doğaya bıraktı.Cumhuriyet Mahallesi 1059 Sokak'ta Cem Saat'e ait evin kilerine giren yılanı fark eden aile bireyleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Eve gelen itfaiye ekibi yaklaşık yarım saatlik uğraş sonucu yılanı yakalandı.Ekipler daha sonra yılanı doğaya bıraktı.

Bild Akalan Irak 

İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı