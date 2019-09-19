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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü - Vali Şentürk - BİLECİK

Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü - Vali Şentürk - BİLECİK

- Bilecik Valisi Bilal Şentürk'ün açıklamaları - Tünel içinde raydan çıkarak duvara çarpan trendeki iki makinist yaşamını yitirdi - Bilecik Valisi Bilal Şentürk: - "Lokomotifimiz maalesef sınırlarımız içinde, saatte 30 kilometre ile gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girip kontrolden çıkmış, raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış. Bu şekilde 200 metre kadar sürüklenmiş"VALİNİN AÇIKLAMASI EKLENDİBİLECİK (AA) - Bilecik 'te kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.Ankara'dan yola çıkıp Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli lokomotif, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.Kılavuz trende bulunan makinistler Sedat Yurtsever ve Recep Tunaboylu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Cesetler, ekipler tarafından çıkarılarak defnedilmek üzere makinistlerin ailelerinin yaşadığı Eskişehir'e gönderildi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.İstanbul - Konya ve İstanbul - Ankara YHT hatlarının Bozüyük - Bilecik kesiminde ulaşım, kara yolu aktarmalı olarak sürdürülüyor. - "Akşama doğru inşallah hattı açmış olacağız" Bilecik Valisi Bilal Şentürk, AA muhabirine, kaza yapan lokomotifin, Eskişehir ile Sakarya'daki Ali Fuat tren durakları arasında günlük olarak sabah saatlerinde YHT hattını kontrol eden bir kılavuz tren olduğunu söyledi.

Kazanın ardından yapılan ilk tespitlere değinen Şentürk, şunları kaydetti:"Lokomotifimiz maalesef sınırlarımız içinde, saatte 30 kilometre ile gitmesi gereken yere biraz daha hızlı girip kontrolden çıkmış, raylardan çıkarak tünel girişinde duvara çarpmış. Bu şekilde 200 metre kadar sürüklenmiş. Maalesef lokomotifte bulunan iki makinistimiz vefat etti. AFAD, jandarmamız, hızlı tren ekibimiz tünelden cesetleri çıkardı, ailelerinin bulunduğu Eskişehir'e intikal ettirdiler."Şentürk, kazanın meydana geldiği bölümde hızlı tren hattının açılması için çalışmaların sürdüğünü aktardı.Lokomotifteki karakutunun incelenmesi sonucu olayın asıl nedeninin belirleneceğini dile getiren Şentürk, "Arkadaşlarımız teknik olarak çalışıyor. Akşama doğru inşallah hattı açmış olacağız. Bu arada, Ankara ve İstanbul istikametinden gelen hızlı tren yolcularımız da Bozüyük ve Bilecik arasında otobüslerle sevk edilerek ulaşım aksamadan sürdürülüyor." diye konuştu.

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