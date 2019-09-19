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19 Eylül 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü (4) - BİLECİK

Kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü (4) - BİLECİK

- Olay yerinden detaylar - Cenazenin çıkartılması - Tünelde inceleme Bilecik 'te kılavuz tren tünelde raydan çıktı: 2 ölü - Tünel içinde raydan çıkarak duvara çarpan trendeki iki makinist yaşamını yitirdi - Hat, kazanın ardından geçici olarak kapatıldıBİLECİK (AA) - Bilecik 'in Bozüyük ilçesinde kılavuz trenin tünel içinde raydan çıkması sonucu 2 makinist hayatını kaybetti.Ankara'dan yola çıkıp Yüksel Hızlı Tren (YHT) hattını kontrol amacıyla ilerleyen tekli kompartıman, Bilecik merkeze bağlı Ahmetpınar köyü sınırları içindeki tünelde raydan çıkarak duvara çarptı.Kazada, kılavuz trende bulunan ve 2 makinist olay yerinde yaşamını yitirdi.İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.Hattın geçici olarak kapatıldığı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Jandarma Makinist Trol 

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