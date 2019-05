Kiğılı, Oktay Kaynarca özel koleksiyonunu tanıttı

-Oktay Kaynarca ile röportaj

- Kiğılı, ‘In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımları düzenlediği bir lansman ile tanıttı. Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca’nın da dahil olduğu koleksiyonda, oyuncunun seçtiği en özel parçalar moda severlerin beğenisine sunuldu. 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın Hızır'ı Oktay Kaynarca, “Marka eşittir güven diyerek” 1938 yılından itibaren erkek giyim markası olarak faaliyetini sürdüren Kiğılı’nın In Touch’ temasıyla 2019 İlkbahar / Yaz koleksiyonu için oluşturduğu tasarımlarına dâhil oldu. Eski Büyükdere İskelesi’nde düzenlenen tanıtım toplantısıyla usta oyuncunun seçmiş olduğu özel koleksiyonun tanıtımı yapıldı. Organizasyona Kiğılı Üst Yöneticisi (CEO) Hilal Suerdem, Oyuncu Oktay Kaynarca ve davetliler katıldı.

Hilal Suerdem : “Çok iyi bir iş çıkardık” Oktay Kaynarca ile önemli bir işbirliğine imza attıklarını belirten Hilal Suerdem, “Oktay çok doğal bir insan, çok güzel bir karakter. Topluma değer katan ve kendi değerini bulan bir insan. Biz de güvene, kaliteye ve kişilik yapılarına çok değer veren bir firmayız. Hayat görüşümüz bu. İnsanların bu anlamda sevgisini kazandık. O nedenle işbirliklerimize önem veriyoruz. Bu anlamda da Oktay Bey'le yaptığımız işbirliğinden çok memnunuz. Mükemmel bir enerjisi var ve bu işe güzel enerjisini kattı. Çok iyi bir iş çıkardık. Bu işbirliği tamamen reklam amaçlı değil, doğaçlama olarak ortaya çıktı. Bundan sonraki çalışmalarımız da doğaçlama gidecek. Örnek insanlar, örnek markalar topluma örnek olmaya devam etmeli. Toplumun birlikteliğe, saygıya ihtiyacı var. Biz de firma olarak bu temaları işlemeye çalışıyoruz” dedi.

Giyimde bu sene rahatlık ön planda Yeni koleksiyonun içeriğinden de bahseden Suerdem, “Biz artık krizleri aştığımızı düşünüyoruz. Kriz döneminde siyah, lacivert gibi koyu renkler giyim tarzına yansır. Ancak bu sene daha cıvıl cıvıl, desenli kıyafetlerimiz var. Bunun yanı sıra rahat ürünlere ağırlık verdik. Ancak slim fit, vücudu saran ürünlerde mevcut . Her yaş grubuna hitap eden koleksiyonlarımızı uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bilgimizi, birikimimizi Türkiye'nin ihracatına katkı sağlamak, katkı değeri yüksek markalı ürün satmak yönünde değerlendiriyoruz. Oktay Bey de Ortadoğu'da, Türk cumhuriyetlerinde çok beğenilen bir karakter. Bu anlamda bu işbirliği bizlere çok katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

Oktay Kaynarca: “Çok farklı, güzel bir deneyim oldu” İlk defa fotomodellik yaptığını söyleyen Oktay Kaynarca, “Abdullah Kiğılı bu sektörün duayenlerindendir. Kendisiyle bir araya her geldiğimizde böyle bir çalışma yapma konusu hep gündeme geliyordu. Kapsamlı bir kampanya üzerine fikir birliğine vardık. Reklam meselesi çok içime sinmediği için bu sektöre çok sıcak bakmıyordum. Ancak Kiğılı inandığım bir firma. Bu nedenle bu işbirliğini kabul ettim. Benim için çok farklı, güzel bir deneyim oldu” şeklinde konuştu.