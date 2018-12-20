- Kıbrıslı 15 Şehit, 44 Yıl Sonra Toprağa Verildi Haberi



- Kıbrıs’ta 1974’te Rumlar tarafından bir çukura gömülerek topluca katledilen 15 şehit, kimliklerinin tespiti ardından askeri törenle defnedildi. Kıbrıs’ın Muratağa köyünde 14 Ağustos 1974’te Rumlar tarafından bir çukurda topluca katledilen şehitlerden 15’inin kimlik tespit çalışmaları tamamlandı. Kimlikleri tespit edilen şehitler için askeri tören düzenlenerek Muratağa-Sandallar şehitliğinde defnedildi. Kayıp Şahıslar Komitesi tarafından başlatılan çalışma neticesinde kimlikleri belirlenen Rahme Hasan, Hasan Hüseyin, Nadire Süleyman Ruso, Sevim Arif, Şeniz Arif, Seval Arif, Rahme Hasan, Emine Bayram, Ayşe Hüseyin Osman, Emine Mehmet Salih, Serpil Mehmet, Sevgül Mehmet, Emine Halil Kasap, Fatma Erdoğan ve Emine Süleyman’ın naaşları, şehitlikte düzenlenen askeri tören ile defnedildi. “Kıbrıs halkı yaşananları unutmayacak” Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan gerçekleştirdiği konuşmada, “44 yıl önce bugün 14 Ağustos 1974’te 26 günlük bebekten 95 yaşındaki insana kadar 126 masum ve savunmasız insanın katledilerek dozerlerle toprağa gömülmesini Kıbrıs Türk halkı unutmayacak, unutturmayacak” diye konuştu.

Törende daha sonra şehit yakınlarına bayraklar teslim edildi ve defin işlemi gerçekleştirildi.



