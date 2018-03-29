'Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci bundan önceki gibi olmaz' - LEFKOŞA
"Kıbrıs'ta yeni bir müzakere süreci bundan önceki gibi olmaz" - LEFKOŞA - Akıncı'nın Erhürman'ı kabulü - Akıncı'nın açıklaması - KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı: - "Bir daha ucu açık, sonuçsuz takvimsiz bizi aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayız" - "Kıbrıs'ı da adil bir şekilde paylaşmak ve yönetmek mümkündür. Etrafındaki denizlerdeki olası zenginlikleri de paylaşmak mümkündür. Onları en akılcı yolla değerlendirip Avrupa pazarlarına taşımak mümkündür. Bunun en kestirme, en ucuz yolu bellidir"LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs müzakere sürecine ilişkin, "Bir daha ucu açık, sonuçsuz takvimsiz bizi aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayız." dedi. Akıncı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Başbakan Tufan Erhürman'ı kabul etti.Yaklaşık bir saat süren görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde hedeflerinin, işlerin olumsuza değil olumluya doğru seyretmesi olduğunu, bunun için yapılması gerekenler bulunduğunu belirterek, bu bağlamda özellikle Rum tarafına düşen çok ciddi görevler olduğunu söyledi.
Kıbrıs Rum tarafının bir durum değerlendirmesi yapması ve şu ana kadar gelinen süreci serinkanlı bir değerlendirmeye tabi tutmaya ihtiyacı olduğuna işaret eden Akıncı, "Kıbrıs'ı da adil bir şekilde paylaşmak ve yönetmek mümkündür. Etrafındaki denizlerdeki olası zenginlikleri de paylaşmak mümkündür. Onları en akılcı yolla değerlendirip Avrupa pazarlarına taşımak mümkündür. Bunun en kestirme, en ucuz yolu bellidir." şeklinde konuştu. Rum tarafının, Kıbrıslı Türkleri ve Türkiye'yi sürekli denklemin dışında tutarak değil denklemin içinde değerlendirmesinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ın kendi içinde iki tarafı ilgilendiren sorunlarda da nasıl daha paylaşımcı olunabileceğine, nasıl daha birlikte hareket edilip bu adanın geleceğinin birlikte şekillendirilebileceğine odaklanılması gerektiğine dikkati çekti. - Rum tarafı umut verici tavırlar sergilemeliAkıncı, son günlerde gündeme gelen "Rum lider Anastasiadis ile sosyal içerikli yemekte bir araya gelmeme" gibi bir kararının asla bulunmadığını belirterek, Anastasiadis'le bir araya gelirken bunun bir işe yaramasını, Rum tarafının daha umut verici tavırlar sergilemesini dilediğini ifade etti. Rum lider Anastasiadis ile görüşmek için ne tür adımların atılmasının beklendiğinin sorulması üzerine Akıncı, "Çok uzak olmayacak bir tarihte bir şekilde bir buluşmamız olacak. Niyetlerinin anlaşılması bakımından bir araya gelinmesi yeni bir müzakere süreci anlamı taşımaz, yeni bir müzakere süreci de bundan önceki gibi olmaz. Bir daha ucu açık, sonuçsuz takvimsiz bizi aynı şekilde sürüncemede bırakacak, yıllarca sürecek yeni bir sonuçsuz müzakere sürecinin parçası olmayız." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Akıncı, şu ana kadar Güney Kıbrıs Yönetimi’nden müzakerelerin yeniden başlamasına ilişkin net bir ışık göremediklerini ancak "Kıbrıslı Türk liderle görüşmeyi arzu ediyorum” diyen bir Rum lider olduğunu, Birleşmiş Milletler’in yetkililerinin de bunun için aracılık etmeye başladıklarını anımsattı.KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın göreve gelmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide'nin arabuluculuğunda Mayıs 2015'te yeniden başlatılan müzakereler kapsamında Temmuz 2017'de İsviçre'nin Crans - Montana kentinde yürütülen Kıbrıs Konferansı'ndan bir sonuç çıkmamıştı.Müzakereler, "Ekonomi", "Avrupa Birliği" , "Mülkiyet" , "Yönetim - Güç Paylaşımı" , "Toprak" ile "Güvenlik ve Garantiler " olmak üzere 6 temel başlıktan oluşuyordu.