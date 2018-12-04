Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
- Kıbrıs'ta Cadde Ve Sokakları Su Bastı

- Kıbrıs'ta Cadde Ve Sokakları Su Bastı

sel görüntüleri

( LEFKOŞA ) - Kıbrıs'ta cadde ve sokakları su bastı LEFKOŞA

Hafta Sonu Kaymakamlık Şiddetli Yağış Aşırı Yağış Hükümet 


- Kıbrıs genelinde etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar su altında kaldı. Kıbrıs adasında etkisini gösteren fırtına ve şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Yağışlar nedeniyle caddeleri ve sokakları su bastı, bazı yollar trafiğe kapandı. Kıbrıs genelinde birçok ev ve iş yeri zarar gördü. KKTC hükümeti tedbirlerini artırırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi is turuncu alarma geçti. KKTC Hükümeti, Kıbrıs'ı etkisi altına alan fırtına ve aşırı yağışlar ile ilgili olarak kaymakamlıklar, belediyeler, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve itfaiye ile organize müdahale ekipleri kurduğunu açıkladı.
Hükümet, ada genelinde yaşanan su baskınları ve kurtarma gibi acil durumlarda gerekli müdahalelerin yerine getirildiği belirtilerek, konutlarında mağdur olan ailelere de ilçe kaymakamlıklarına başvurmaları halinde KKTC Kızılayı tarafından gerekli yardımların yapılacağını duyurdu. KKTC Meteoroloji Dairesi Kıbrıs'taki olumsuz hava koşulların hafta sonuna kadar devam edeceği konusunda halkı uyardı.
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Florence kasırgası etkisini göstermeye başladıFlorence kasırgası etkisini göstermeye başladı
TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!TSKdan Altın Vuruş! Yerel Kaynaklar Paylaştı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı