Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni - LEFKOŞA Haberi

Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni - LEFKOŞA Haberi

- Genel detaylarKıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni - Rumlar tarafından 1974'de katledilen Salih için cenaze töreni düzenlendiLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ), Kıbrıslı Rumlar tarafından 1974’te katledilen kayıp şehit İhsan Güven Salih için 44 yıl sonra cenaze töreni yapıldı.Şehit Salih cenazesi, Küçük Kaymaklı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.Törene, şehidin ailesi, bazı politikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Törende, şehidin tabutuna sarılı KKTC bayrağı, oğlu Salih Güven’e teslim edildi.Duygulu anların yaşandığı törende, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Kıbrıs Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen, törende yaptığı konuşmada, şehit İhsan Güven Salih’in Doğruyol mevzilerinde 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle omuz omuza savaştığını belirterek Salih’in kahramanca şehit olduğunu anlattı.Şehidin naaşı, Lefkoşa'da Tekke Bahçesi'ndeki kazılarda bulunmuş ve Salih'in kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 - 1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2 bin 1 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.

Şehit Yakınları Politika Cenaze Namazı Askeri Tören Sivil Toplum 

İlgili Foto Galeriler
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Kılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet EdildiKılıçdaroğlu İzmirde İstifaya Davet Edildi
AB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin AğladıAB Dış Politika Temsilcisi Brüksel İçin Ağladı
Şehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası TöreniŞehit Yakınları Ve Gaziler İş Kurası Töreni
Ünlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na DestekÜnlülerden Zeytin Dalı Harekatı'na Destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır KarakolundaCumhurbaşkanı Erdoğan, Sınır Karakolunda
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı