Kıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni - LEFKOŞA
- Genel detaylarKıbrıs şehidine 44 yıl sonra cenaze töreni - Rumlar tarafından 1974'de katledilen Salih için cenaze töreni düzenlendiLEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ( KKTC ), Kıbrıslı Rumlar tarafından 1974’te katledilen kayıp şehit İhsan Güven Salih için 44 yıl sonra cenaze töreni yapıldı.Şehit Salih cenazesi, Küçük Kaymaklı Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Lefkoşa'daki Tekke Bahçesi Şehitliği'nde düzenlenen askeri törenle defnedildi.Törene, şehidin ailesi, bazı politikacılar, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Törende, şehidin tabutuna sarılı KKTC bayrağı, oğlu Salih Güven’e teslim edildi.Duygulu anların yaşandığı törende, şehit yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.Kıbrıs Gaziler Derneği Başkanı Adül Çimen, törende yaptığı konuşmada, şehit İhsan Güven Salih’in Doğruyol mevzilerinde 600 kişilik Rum birliğine karşı 24 kişiyle omuz omuza savaştığını belirterek Salih’in kahramanca şehit olduğunu anlattı.Şehidin naaşı, Lefkoşa'da Tekke Bahçesi'ndeki kazılarda bulunmuş ve Salih'in kimliği, Kayıp Şahıslar Komitesinin yaptığı araştırmalar sonucu ailesinden alınan DNA örnekleri sayesinde belirlenmişti.Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963 - 1964 ve 1974’te kayıp olarak listelenen şahısların gömü yerlerinden çıkartılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi çalışmalarını yürütüyor.Komitenin Kıbrıs'ta devam eden çalışmalarında bugüne kadar 2 bin 1 kayıptan yaklaşık 700'ü bulundu.