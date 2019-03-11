Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Kıbrıs gazisi toprağa verildi

Cenazenin getirilmesi

Gaziler Cenaze Cenaze Namazı Siyasi Parti Askeri Tören 

-Cenaze namazının kılınması
-Detaylar

( HATAY ) - HATAY

- Kıbrıs Barış Harekatına katılan 64 yaşındaki gazi Mehmet Hanifi Cengiz tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cengiz’in cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.
Kırıkhan ilçesine bağlı Abalaklı Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk babası Gazi Mehmet Hanifi Cengiz için Abalaklı Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi.
Törene askeri erkan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cengiz’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abalaklı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.
(ELF-
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Murat Göğebakan Cenaze TöreniMurat Göğebakan Cenaze Töreni
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı