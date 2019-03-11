Kıbrıs gazisi toprağa verildi

-Cenaze namazının kılınması

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( HATAY ) - HATAY



- Kıbrıs Barış Harekatına katılan 64 yaşındaki gazi Mehmet Hanifi Cengiz tedavi gördüğü Kırıkhan Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Cengiz’in cenazesi düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Kırıkhan ilçesine bağlı Abalaklı Mahallesinde ikamet eden 5 çocuk babası Gazi Mehmet Hanifi Cengiz için Abalaklı Mahalle Camisi'nde askeri tören düzenlendi.

Törene askeri erkan, Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cengiz’in cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Abalaklı Mahalle Mezarlığı’nda toprağa verildi.

(ELF-

