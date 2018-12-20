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20 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - UŞAK Haberi

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - UŞAK Haberi

- Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Kıbrıs gazisi Nadir Ünver - Cenazeden detay görüntülerKıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıUŞAK (AA) - Uşak 'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Nadir Ünver (64) son yolculuğuna uğurlandı.Bir süredir kanser tedavisi gören ve dün hastanede yaşamını yitiren Ünver'in naaşı öğleyin Karakıran semtindeki TOKİ 2. Etap Camisi'ne getirildi.
Burada kılınan cenaze namazı sonrası askerlerin omuzlarında cenaze arabasına konuna Ünver'in naaşı, Karakuyu köyünde toprağa verildi.
Ünver'in cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Peltek ve askerler katıldı.

Cenaze Arabası Hastane Kanser Tedavisi Cenaze Cenaze Namazı 

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