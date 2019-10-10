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10 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı - SAMSUN

- Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nami Koçak'ın cenazesi - Cenazenin askerlerin omuzunda camiye getirilmesi - Cenaze namazının kılınması - Cenazenin cenaze aracına taşınması - Cenazenin götürülmesi Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandıSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde, Kıbrıs gazisi emekli Astsubay Kıdemli Başçavuş Nami Koçak, askeri törenle toprağa verildi.
Geçirdiği rahatsızlık sonucu kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde 80 yaşında hayatını kaybeden Koçak'ın Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omzunda Kevser Cami'ne getirildi.
Kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Koçak, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine, Kaymakam Metin Yılmaz, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, Havza İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak ve vatandaşlar katıldı.
Tören öncesi ve sonrası Koçak ailesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze Cenaze Namazı Askeri Tören Cenaze Aracı 

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