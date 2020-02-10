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10 Şubat 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreninden görüntüler

Hastalık Sivil Toplum Kuruluşu General Cenaze Namazı Sivil Toplum 

-Gazi foto

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Hastalıkları nedeniyle hayata veda eden Tekirdağ doğumlu Kıbrıs Gazisi Bahri Mutlu, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı. 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olarak memleketine dönen Bahri Mutlu, hastalıkları nedeniyle vefat etti. İstanbul Zeytinburnu’nda öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mutlu’nun naaşı, helallik alınmak üzere memleketi Kapaklı ilçesindeki Karaağaç Merkez Camisine getirildi.
Burada düzenlenen cenaze töreninin ardından Mutlu, Fatih Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi. Kıbrıs Gazisinin cenaze törenine Çerkezköy 3.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Ömercikli, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Çerkezköy Merkez Komutanı Erdoğan Keskin, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Fevzi Bayram, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kapaklı Temsilcisi İbrahim Çetintaş, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Çerkezköy Temsilcisi Hasan Hüseyin Yarlıgan, Gaziler, askeri erkan, sivil toplum kuruluşu yöneticileri, Mutlu ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
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